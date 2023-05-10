В ФБР сообщили, что нейтрализовали используемое ФСБ вредоносное ПО

Таким образом, завершилась операция, направленная на ликвидацию глобальной пиринговой сети компьютеров, зараженных сложным вредоносным программным обеспечением Snake. Его американские власти приписывают подразделению 16-го Центра ФСБ РФ, которое на протяжении около 20 лет прибегало к разным вариантам ПО Snake, чтобы украсть конфиденциальные документы из сотен компьютерных систем, как минимум пяти десятков стран.

Данные системы принадлежали правительствам стран — участниц НАТО, журналистам и другим владельцам, представляющим интерес для Москвы. В ФБР считают, что после кражи документы переправлялись по специальной секретной сети.

Ранее российские хакеры Killnet взломали сайт военной базы Рамштайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

