Российские хакеры Killnet взломали сайт военной базы Рамштайн

Российские хакеры из группировки Killnet в своём Telegram-канале заявили, что им удалось взломать сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.

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«Отвалилась база, как-то так... Северный альянс всё еще самый могущественный?» — написали они.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении от ответственности хакеров, действующих в интересах России, в том числе за её пределами, сообщает НСН.

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ФОТО: flickr/ Brian Klug
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