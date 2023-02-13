Российские хакеры Killnet взломали сайт военной базы Рамштайн
Российские хакеры из группировки Killnet в своём Telegram-канале заявили, что им удалось взломать сайт американской военной базы Рамштайн в Германии.
«Отвалилась база, как-то так... Северный альянс всё еще самый могущественный?» — написали они.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении от ответственности хакеров, действующих в интересах России, в том числе за её пределами, сообщает НСН.
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