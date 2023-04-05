Хакеры атаковали сайты финских организаций в день вступления в НАТО

Сайты государственных структур и организаций Финляндии подверглись хакерским атакам, передает РИА Новости.

У штаб-квартиры НАТО прошла акция протеста против альянса

Финляндия стала членом НАТО во вторник, 4 апреля. В этот день хакеры атаковали сайты парламента страны, премьер-министра Санны Марин, оператора транспорта Хельсинки и других организаций.

В парламенте республики уточнили, что атака длилась около восьми часов. Сайт возобновил работу в 20:00 по московскому времени.

Сухопутная граница России и НАТО после вступления Финляндии в блок выросла более чем на 1200 километров, сообщает «Радиоточка НСН».

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