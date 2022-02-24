ФСБ: Украинские пограничники оставили свои посты
Все военнослужащие пограничных войск Украины покинули свои позиции на российско-украинской границе. Об этом сообщили в ФСБ России.
«Украинские пограничники массово покидают места дислокации. По состоянию на 13.00 среды 24 февраля украинские военнослужащие пограничных войск оставили все свои пункты нахождения на российско-украинской границе», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ России.
Ранее стало известно, что украинские военные массово складывают оружие и отказываются выполнять приказы.
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