ФСБ: Украинские пограничники оставили свои посты

Все военнослужащие пограничных войск Украины покинули свои позиции на российско-украинской границе. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Украинские пограничники массово покидают места дислокации. По состоянию на 13.00 среды 24 февраля украинские военнослужащие пограничных войск оставили все свои пункты нахождения на российско-украинской границе», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ России.

Ранее стало известно, что украинские военные массово складывают оружие и отказываются выполнять приказы.

