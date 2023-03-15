Захарова назвала «откровенным враньем» заявления Запада по поводу зерновой сделки
Обещания западных стран по изъятию из антироссийских санкций продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки — «намеренное лукавство и откровенное вранье». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Дипломат указала, что зерновая инициатива напрямую связана с меморандумом России и ООН по продвижению удобрений и продовольствия на мировые рынки.
«Не менее лицемерны и вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает. В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот», — подчеркнула Захарова.
Кроме того, представитель МИД заявила об отсутствии прогресса в вопросах подключения Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники и запчастей для нее. Кроме того, Захарова указала, что ограничения на страхование и доступ в порты для судов и грузов из РФ не отменены, а счета отечественных компаний-производителей удобрений остаются заблокированными, отмечает телеканал «360».
Дипломат заключила, что без подвижек в решении этих проблем все обещания и заверения Запада являются «враньем».
Ранее Россия решила продлить зерновую сделку на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений из РФ, напоминает RT.
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