В Евросоюзе отозвали послов Польши и Литвы из Белоруссии
Послы Польши и Литвы в Минске отозваны для консультаций, заявило во вторник представительство Евросоюза в республике, передает РИА Новости.
Ранее МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно, что в представительстве ЕС назвали контпродуктивным шагом.
Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. В белорусском МИДе объяснили это "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС.
Ранее Белоруссия ввела ответный санкционный список против должностных лиц ЕС в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц. К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия, объявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова. Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил этот шаг российских властей.
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