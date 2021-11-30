В Европе зафиксировали 44 случая заражения штаммом «омикрон»
30 ноября 202120:30
В Европе зарегистрировали 44 случая заражения новым штаммом «омкирон». Об этом заявили в Европейском центре профилактики и контроля (ECDC), передает «Интефакс».
Отмечается, что штамм обнаружен в 11 странах. По данным центра, зараженные переносят заболевание без симптомов.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом лучшемспособе защититься от штамма «омикрон».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru