В Европе зафиксировали 44 случая заражения штаммом «омикрон»

В Европе зарегистрировали 44 случая заражения новым штаммом «омкирон». Об этом заявили в Европейском центре профилактики и контроля (ECDC), передает «Интефакс».

Попова оценила заразность штамма «омикрон»

Отмечается, что штамм обнаружен в 11 странах. По данным центра, зараженные переносят заболевание без симптомов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом лучшемспособе защититься от штамма «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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