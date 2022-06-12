СМИ: Западу не стоит преуменьшать экономическую силу России

Минобороны предлагает увеличить до 10 лет срок военной службы по контракту, необходимый для получения военнослужащими высшего и среднего образования за счет средств федерального бюджета

Столтенберг: НАТО не рассматривает саммит в Мадриде как крайний срок для приема Финляндии и Швеции

В Керчи установили памятник Народному артисту СССР Лановому

Мэрия Москвы: впервые в рамках Moscow Jazz Festival в столице выступят более 700 артистов