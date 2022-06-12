СМИ: Западу не стоит преуменьшать экономическую силу России
Запад не должен приуменьшать экономическую силу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на DailyExpress.
США, ЕС и другие государства ошибаются, недооценивая роль РФ в мировой торговле, считает автора публикации Джонатана Саксти.
«РФ играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — полагает журналист.
Он также считает, что отбросить Россию с ее ресурсами, территорией и высоким уровнем образованности граждан сложно. Автор делает вывод в неэффективности текущих антироссийских санкций, потому что Москва найдет новые рынки для своих ресурсов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США создали условия для образования новой Группы восьми с Россией в составе.
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