СМИ: Западу не стоит преуменьшать экономическую силу России

Запад не должен приуменьшать экономическую силу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на DailyExpress.

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США, ЕС и другие государства ошибаются, недооценивая роль РФ в мировой торговле, считает автора публикации Джонатана Саксти.

«РФ играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — полагает журналист.

Он также считает, что отбросить Россию с ее ресурсами, территорией и высоким уровнем образованности граждан сложно. Автор делает вывод в неэффективности текущих антироссийских санкций, потому что Москва найдет новые рынки для своих ресурсов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США создали условия для образования новой Группы восьми с Россией в составе.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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