Газопровод «Сила Сибири» остановят с 29 марта по 4 апреля
Транспортировка газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будет временно приостановлена, сообщает пресс-служба компании «Газпром».
В сообщении говорится, что остановка связана с плановыми профилактическими работами, которые пройдут с 29 марта по 4 апреля.
«На этот период транспортировка газа будет приостановлена», - отметили в Газпроме.
В пресс-службе добавили, что профилактические работы проводятся весной и осенью каждого года.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, сообщает RT.
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