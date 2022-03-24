Газопровод «Сила Сибири» остановят с 29 марта по 4 апреля

В сообщении говорится, что остановка связана с плановыми профилактическими работами, которые пройдут с 29 марта по 4 апреля.

«На этот период транспортировка газа будет приостановлена», - отметили в Газпроме.

В пресс-службе добавили, что профилактические работы проводятся весной и осенью каждого года.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, сообщает RT.