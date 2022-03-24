Газопровод «Сила Сибири» остановят с 29 марта по 4 апреля

Транспортировка газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будет временно приостановлена, сообщает пресс-служба компании «Газпром».

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В сообщении говорится, что остановка связана с плановыми профилактическими работами, которые пройдут с 29 марта по 4 апреля.

«На этот период транспортировка газа будет приостановлена», - отметили в Газпроме.

В пресс-службе добавили, что профилактические работы проводятся весной и осенью каждого года.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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