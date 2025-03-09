Как заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, политики в Евросоюзе настроены только на боевые действия. Именно поэтому возможность урегулирования конфликта приводит их в ужас.

Парламентарий отметил, что Европейский союз был основан на мире и на экономическом процветании, это было его главной ценностью. Сегодня Евросоюз основан на принципах войны и милитаризма.

Ранее Блага опроверг ложь о России на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

