В Европарламенте заявили об ужасе от перспективы мира на Украине
Европейские политики, в том числе в Европарламенте, в ужасе от перспективы наступления мира на Украине, сообщает РИА Новости.
Как заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, политики в Евросоюзе настроены только на боевые действия. Именно поэтому возможность урегулирования конфликта приводит их в ужас.
Парламентарий отметил, что Европейский союз был основан на мире и на экономическом процветании, это было его главной ценностью. Сегодня Евросоюз основан на принципах войны и милитаризма.
Ранее Блага опроверг ложь о России на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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