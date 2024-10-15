Словацкий евродепутат Блага опроверг ложь о России на Западе
На Западе распространяют о России невероятную ложь, сообщил в Telegram депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
По его словам, таким глупостям верить нельзя. Парламентарий назвал высоким качество жизни в России.
«Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены», — указал депутат. Он также отметил, что видел в Москве «качественные, шикарные китайские и российские автомобили.
Евродепутат отметил, что российская экономика растет независимо от западных санкций, в то время как Европа пострадала из-за ограничений.
Блага намерен поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобию Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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