Словацкий евродепутат Блага опроверг ложь о России на Западе

По его словам, таким глупостям верить нельзя. Парламентарий назвал высоким качество жизни в России.

«Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены», — указал депутат. Он также отметил, что видел в Москве «качественные, шикарные китайские и российские автомобили.

Евродепутат отметил, что российская экономика растет независимо от западных санкций, в то время как Европа пострадала из-за ограничений.

Блага намерен поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобию Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

