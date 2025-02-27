Министр обороны Франции: Евросоюз может создать склад вооружений для Украины

Склад вооружений для Украины может быть создан странами Евросоюза На территории объединения. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

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По его словам, такое решение может быть принято в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности, которые «потенциально могут принять разные формы».

«В случае нового конфликта мы сможем немедленно передать это вооружение Украине. Мы выдвинем эту идею, чтобы различные страны присоединились к ней», - заключил Лекорню.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаЕвросоюз

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