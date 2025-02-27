Министр обороны Франции: Евросоюз может создать склад вооружений для Украины
Склад вооружений для Украины может быть создан странами Евросоюза На территории объединения. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, такое решение может быть принято в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности, которые «потенциально могут принять разные формы».
«В случае нового конфликта мы сможем немедленно передать это вооружение Украине. Мы выдвинем эту идею, чтобы различные страны присоединились к ней», - заключил Лекорню.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru