В Европарламенте заявили о проблемах с поиском средств для Киева

По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия по высвобождению дополнительных ресурсов для Украины за счет перераспределения средств из других фондов, в частности, в секторе двойного назначения. Также он указал, что Евросоюз работает над полной интеграцией Киева в Европейскую программу оборонной промышленности. Законодательные инициативы находятся на стадии разработки и, как ожидается, будут представлены парламенту предстоящей осенью.

Кроме того, ЕС в значительной степени исчерпал возможности антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

