В Европарламенте заявили о проблемах с поиском средств для Киева
Европейский союз пытается найти для Киева дополнительные средства, так как имеющиеся фонды исчерпаны, сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганса Нойхоффа.
По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия по высвобождению дополнительных ресурсов для Украины за счет перераспределения средств из других фондов, в частности, в секторе двойного назначения. Также он указал, что Евросоюз работает над полной интеграцией Киева в Европейскую программу оборонной промышленности. Законодательные инициативы находятся на стадии разработки и, как ожидается, будут представлены парламенту предстоящей осенью.
Кроме того, ЕС в значительной степени исчерпал возможности антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назван минимальный возраст для доступа детей в интернет
- СМИ: Путин удивил КНР неожиданным подарком
- В Европарламенте заявили о проблемах с поиском средств для Киева
- СМИ: Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах
- В Европарламенте заявили об исчерпании возможностей антироссийских санкций
- Девальвацию рубля назвали ключевым риском для российской экономики
- В 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ
- В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек
- Альпинист: Наговицина могла пойти на пик Победы с двойным переломом ноги
- Рост номинальных зарплат в РФ начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru