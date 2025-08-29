В Европарламенте заявили о проблемах с поиском средств для Киева

Европейский союз пытается найти для Киева дополнительные средства, так как имеющиеся фонды исчерпаны, сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганса Нойхоффа.

В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза

По его словам, в настоящее время предпринимаются усилия по высвобождению дополнительных ресурсов для Украины за счет перераспределения средств из других фондов, в частности, в секторе двойного назначения. Также он указал, что Евросоюз работает над полной интеграцией Киева в Европейскую программу оборонной промышленности. Законодательные инициативы находятся на стадии разработки и, как ожидается, будут представлены парламенту предстоящей осенью.

Кроме того, ЕС в значительной степени исчерпал возможности антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
