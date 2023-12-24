По словам законодателя, союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования. Отмечается, что «неизбежное предательство Запада уже началось». Киев «вынуждают заключить мир на куда худших условиях, чем в апреле 2022 года, когда НАТО призывало продолжать борьбу».

Ранее стало известно, что Москва через посредников пытается передать западным странам сигналы о готовности к переговорам с Украиной, в том числе по поводу прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

