В России призвали активнее отпугивать птиц от аэропортов
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил НСН, что внутренние локаторы не позволяют пилоту обнаружить птицу, средства защиты должны работать извне.
Необходимо решать проблему свалок вблизи аэропортов, чтобы уменьшить риски столкновения самолетов с птицами, рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН.
Рейс «Аэрофлота» из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, был отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден носовой обтекатель. Смирнов объяснил, почему эту проблему до сих пор не удалось решить.
«Вопрос защиты от птиц стоит перед авиацией на протяжении всех ста лет, которые авиация существует. В том и проблема, что авиации лишь сто лет, а птицы летают по этим маршрутам миллионы лет. Маршруты птиц мы изменить не можем, только подстраиваться под них. Есть критические точки, на которые мы можем воздействовать, например, свалки вблизи городов. Они не должны быть рядом с аэропортами, так как это привлекательно для многих видов птиц. Аэропортам, которые вблизи моря, необходимо учитывать, что чайки летали около моря, летают и будут летать. Здесь требуются современные средства, которые отпугивают птиц от зоны взлета и посадки. Такие средства отпугивания есть. Например, мы придумали поставить громкоговорители с записью тревожного крика чаек. Сначала это очень хорошо работало, чайки разлетались, но прошло некоторое время и чайки начали слетаться на этот сигнал как привлекательный. Это очень сложное дело. Во всех аэропортах есть подобные устройства, работа ведется», - рассказал он.
По его словам, внутренние локаторы не позволяют пилоту обнаружить птицу, средства защиты должны работать извне.
«Столкновения с птицами во всем мире происходят ежедневно, большинство из них заканчивается благополучно. Но это может привести к повреждению самолета, а птица может попасть в двигатель, что приводит к возгоранию. Это наихудший вариант. Птицы опасны только на небольших высотах. Плюс всегда нужные именно внешние средства защиты, внутри самолета есть радиолокатор, но птичку он не видит», - заключил собеседник НСН.
Авиадиспетчеры ранее пожаловались главе Росавиации на обязанность визуально следить за полетами птиц в районе аэродромов во время взлёта и посадки судов. Авторы обращения считают, что это отвлекает от главной обязанности визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru