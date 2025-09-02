Необходимо решать проблему свалок вблизи аэропортов, чтобы уменьшить риски столкновения самолетов с птицами, рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН.

Рейс «Аэрофлота» из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, был отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден носовой обтекатель. Смирнов объяснил, почему эту проблему до сих пор не удалось решить.