Экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина осудили за взятки
Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил взятку от поставляющего в армию устройства связи завода «Телта». За общее покровительство он получил 12 млн рублей.
По решению 235-го Гарнизонного военного суда, Оглоблину было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 11,6 млн рублей.
Ранее виновным в мошенничестве в особо крупном размере был признан экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае
- Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте
- Экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина осудили за взятки
- Ветеринар раскрыл, как защитить домашних грызунов от опасной лихорадки
- «Захотели вернуться»: Сокуров об эффекте премьеры его фильма в Венеции
- Туристы продолжают рваться на Бали, несмотря на протесты в Индонезии
- В России призвали активнее отпугивать птиц от аэропортов
- СМИ раскрыли тему загадочного заявления Трампа
- Фицо назвал Евросоюз «жабой на дне колодца»
- Вуди Аллен заявил о желании снова снять Дональда Трампа в своем фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru