Экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина осудили за взятки

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»

Уточняется, что в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил взятку от поставляющего в армию устройства связи завода «Телта». За общее покровительство он получил 12 млн рублей.

По решению 235-го Гарнизонного военного суда, Оглоблину было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 11,6 млн рублей.

Ранее виновным в мошенничестве в особо крупном размере был признан экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, он получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
