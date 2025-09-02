Фицо назвал Евросоюз «жабой на дне колодца»

Евросоюз похож на жабу, которая сидит на дне колодца. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, эта жаба «не видит, что находится наверху, но мир совершенно другой».

«Иногда я очень разочаровываюсь из-за того, что Евросоюз... не способен реагировать на движение в мире», - заключил словацкий политик.

Ранее Фицо заявил, что 5 сентября он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает RT.

ФОТО: AP / ТАСС
