СМИ раскрыли тему загадочного заявления Трампа
2 сентября 202514:42
Заявление президента США Дональда Трампа, ранее анонсированное Белым домом, будет связано с Пентагоном. Об этом сообщает Fox News.
Сотрудница телеканала Джеки Хайнрих назвала грядущее заявление американского лидера «будоражащим».
«Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны», - сказала она.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп выступит из Овального кабинета с заявлением 2 сентября в 21:00 по московскому времени, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае
- Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте
- Экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина осудили за взятки
- Ветеринар раскрыл, как защитить домашних грызунов от опасной лихорадки
- «Захотели вернуться»: Сокуров об эффекте премьеры его фильма в Венеции
- Туристы продолжают рваться на Бали, несмотря на протесты в Индонезии
- В России призвали активнее отпугивать птиц от аэропортов
- СМИ раскрыли тему загадочного заявления Трампа
- Фицо назвал Евросоюз «жабой на дне колодца»
- Вуди Аллен заявил о желании снова снять Дональда Трампа в своем фильме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru