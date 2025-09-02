СМИ раскрыли тему загадочного заявления Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа, ранее анонсированное Белым домом, будет связано с Пентагоном. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудница телеканала Джеки Хайнрих назвала грядущее заявление американского лидера «будоражащим».

«Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны», - сказала она.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп выступит из Овального кабинета с заявлением 2 сентября в 21:00 по московскому времени, сообщает RT.

ФОТО: EPA / ТАСС
