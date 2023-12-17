В Европарламенте заявили, что санкции вредят жителям ЕС больше, чем России
17 декабря 202302:54
Санкции против России нанесли вред жителям европейского союза, сообщил в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По его словам, антироссийские ограничения провалились и нанесли больший вред гражданам Евросоюза, чем Москве. Парламентарий отметил, что власть имущие этого не признают.
Ранее Уоллес заявил, что Евросоюз потратил миллиарды евро в эскалацию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru