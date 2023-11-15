Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и компаний РФ
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 12-й пакет антироссийских санкций предлагается включить 120 юридических и физических лиц из России.
Предложения включают представителей российского оборонного и IT-сектора и ряд «важных экономических операторов. Об этом говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Уточняется, что под ограничения также попадут организаторы выборов на новых территориях России и люди, поддерживающие спецоперацию на Украине.
Ранее Боррель сообщил, что в 12-й пакет санкций войдут ограничения на экспорт российских алмазов, нефти и других товаров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru