Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и компаний РФ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 12-й пакет антироссийских санкций предлагается включить 120 юридических и физических лиц из России.

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Предложения включают представителей российского оборонного и IT-сектора и ряд «важных экономических операторов. Об этом говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Уточняется, что под ограничения также попадут организаторы выборов на новых территориях России и люди, поддерживающие спецоперацию на Украине.

Ранее Боррель сообщил, что в 12-й пакет санкций войдут ограничения на экспорт российских алмазов, нефти и других товаров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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