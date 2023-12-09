Депутат Европарламента Уоллес заявил, что Украину загнали в колониальную ловушку
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своих соцсетях заявил, что Евросоюз (ЕС) потратил миллиарды евро в эскалацию российско-украинского конфликта.
По его мнению, своими действиями ЕС строит для Киева «колониальную долговую ловушку».
«Украина разрушена, погибло более 200 000 солдат... Своими действиями мы способствуем разрушению государства, краже земель и активов западным капиталом. Мы доводим страну до нищеты», - написал Уоллес.
Ранее в Евросоюзе согласовали пакет финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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