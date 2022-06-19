В Еврокомиссии назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия считает, что Украина добилась существенного продвижения в стабилизации институтов, которые гарантируют в стране верховенство закона, демократию, права человека.

В ЕК полагают, что Киев показывает высокие макроэкономические показатели.

При этом, говорится на сайте, Украине необходимо продолжить выполнение возложенных на нее обязательства. В противном случае членство в ЕС может быть прекращено в одностороннем порядке.

В числе требований, которые придется соблюсти Киеву, усиление борьбы с коррупцией; обеспечение соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег со стандартами Целевой группы по разработке финансовых мер, а также принятие всеобъемлющего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора; внедрение Антиолигархического закона, ограничивающего чрезмерное влияние олигархов в экономической, политической и общественной жизни и другие.

Ранее, 17 июня российский лидер заявил, «будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу — это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день». При этом он напомнил, что экономика Украины потребует большого количества субсидий и сделает ее «полуколонией».

