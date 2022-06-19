В Еврокомиссии назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины
Существует ряд причин, которые могут лишить Украину возможности стать членом Евросоюза, сообщается на сайте Еврокомиссии со ссылкой на главу организации Урсулу фон дер Ляйен.
Европейская комиссия считает, что Украина добилась существенного продвижения в стабилизации институтов, которые гарантируют в стране верховенство закона, демократию, права человека.
В ЕК полагают, что Киев показывает высокие макроэкономические показатели.
При этом, говорится на сайте, Украине необходимо продолжить выполнение возложенных на нее обязательства. В противном случае членство в ЕС может быть прекращено в одностороннем порядке.
В числе требований, которые придется соблюсти Киеву, усиление борьбы с коррупцией; обеспечение соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег со стандартами Целевой группы по разработке финансовых мер, а также принятие всеобъемлющего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора; внедрение Антиолигархического закона, ограничивающего чрезмерное влияние олигархов в экономической, политической и общественной жизни и другие.
Ранее, 17 июня российский лидер заявил, «будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу — это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день». При этом он напомнил, что экономика Украины потребует большого количества субсидий и сделает ее «полуколонией».
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