В Эстонии введут систему продуктовых карточек

На карточку каждый квартал будет начиляться сумма из расчета 30 евро на человека. Имеющая право на помощь семья будет пользоваться единой карточкой, на которую будет начисляться общая сумма на всех членов.

Благодаря нововведению правительство страны планирует заменить распределение продовольственной помощи, которую закупает государство.

Ранее сообщалось, что в эстонских кинотеатрах начали показывать российский фильм «Чебурашка».

