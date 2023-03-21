В Эстонии введут систему продуктовых карточек

В Эстонии с 24 апреля введут продуктовые карточки в некоторых магазинах для помощи гражданам. Об этом говорить в телеграм-канале Baltnews.

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На карточку каждый квартал будет начиляться сумма из расчета 30 евро на человека. Имеющая право на помощь семья будет пользоваться единой карточкой, на которую будет начисляться общая сумма на всех членов.

Благодаря нововведению правительство страны планирует заменить распределение продовольственной помощи, которую закупает государство.

Ранее сообщалось, что в эстонских кинотеатрах начали показывать российский фильм «Чебурашка».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПродуктыЭстония

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