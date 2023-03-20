Российский кинохит «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии

Отмечается, что в министерстве культуры Эстонии размышляли над целесообразностью демонстрации ленты в кинотеатрах страны.

После обсуждений ведомство решило допустить фильм в прокат. Эстонские чиновники не нашли в картине «явных идеологических посылов».

На начало февраля полнометражная лента режиссера Дмитрия Дьяченко собрала в российском прокате более 6 миллиардов рублей. Картина стала самой кассовой в истории отечественного кино.

Онлайн-премьера «Чебурашки» состоялась 16 марта, передает НСН.

