Российский кинохит «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии
В эстонских кинотеатрах начали показывать популярный российский фильм «Чебурашка», сообщают СМИ.
Отмечается, что в министерстве культуры Эстонии размышляли над целесообразностью демонстрации ленты в кинотеатрах страны.
После обсуждений ведомство решило допустить фильм в прокат. Эстонские чиновники не нашли в картине «явных идеологических посылов».
На начало февраля полнометражная лента режиссера Дмитрия Дьяченко собрала в российском прокате более 6 миллиардов рублей. Картина стала самой кассовой в истории отечественного кино.
Онлайн-премьера «Чебурашки» состоялась 16 марта, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Минобороны: у границ России обнаружены стратегические бомбардировщики США
- В администрации Байдена назвали Россию младшим партнером Китая
- Российский кинохит «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии
- Власти города Авдеевка под Донецком призвали жителей к эвакуации
- Суд в Москве арестовал мужчину за герб «Азова» на заставке мобильного
- Калужская область заняла третье место по зарплатам в Центральном федеральном округе
- Правительство отменило продление срока пребывания в России украинцев из Донбасса
- Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в области навигации
- Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа
- Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru