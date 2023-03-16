Эстония выделит Украине на военные нужды почти 500 тысяч евро

В пакет входят снайперское оружие, оптические прицелы, бинокли различные винтовки, военная амуниция, патрульные катера и тепловизоры.

По данным эстонского оборонного ведомства, в общей сложности Таллин предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН заявил, что Украина создала террористическую сеть в России и может попытаться применить химическое оружие.

