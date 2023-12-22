В Германии отказали Киеву в выдаче украинцев для мобилизации

«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — указал Бушманн.

По словам министра, Германия также пытается добиться трудоустройства как можно большего числа людей из Украины.

Ранее в украинском Минобороны сообщили, что гражданам, уехавшим из страны, направят повестки в военкомат. Их получат все мужчины 25-60 лет. Проигнорировавших вызов будут ожидать определенные последствия, меры пока обсуждаются, отмечает RT.

