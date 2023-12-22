В Германии отказали Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Германия не будет выдавать Украине беженцев для мобилизации. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Tagesspiegel.
«Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли», — указал Бушманн.
По словам министра, Германия также пытается добиться трудоустройства как можно большего числа людей из Украины.
Ранее в украинском Минобороны сообщили, что гражданам, уехавшим из страны, направят повестки в военкомат. Их получат все мужчины 25-60 лет. Проигнорировавших вызов будут ожидать определенные последствия, меры пока обсуждаются, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru