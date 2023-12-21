Минобороны Украины направит уехавшим из страны гражданам повестки

Приглашение в военкомат получат все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Тех, кто проигнорирует призыв Минобороны, ждут определенные последствия.

Умеров отметил, что он негативно относится к тем, кто отказался по своим убеждениям от службы в армии.

«Защищать свою страну и служить своей стране - это не наказание. Это честь», - подытожил он.

Ранее на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении военных мобилизовать еще полмиллиона человек. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».



