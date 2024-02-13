МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.
Кроме того, в розыск объявлены госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис, а также члены Сейма Латвии. Ещё в базе розыска МВД РФ значатся двое чиновников из Польши и директор Института национальной памяти этой страны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело в отношении действующего главы другого государства впервые открыто в России. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.
По данным СМИ, дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода, в том числе, воинам Великой отечественной войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru