МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.

Кроме того, в розыск объявлены госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкультуры Литвы Симонас Кайрис, а также члены Сейма Латвии. Ещё в базе розыска МВД РФ значатся двое чиновников из Польши и директор Института национальной памяти этой страны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело в отношении действующего главы другого государства впервые открыто в России. Статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не указана.

По данным СМИ, дела против европейских чиновников связаны со сносом памятников советского периода, в том числе, воинам Великой отечественной войны.

