Премьер Эстонии Каллас предложила расширить санкции против России

Санкции против России необходимо расширять. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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По её мнению, следует ограничить экспорт технологий в РФ, а также ввести более высокие импортные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

«Мы должны продолжить расширение санкций... ограничить экспорт технологий... ввести более высокие импортные пошлины», - сказала она.

Ранее Каллас заявила, что властям страны необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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