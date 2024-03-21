Премьер Эстонии Каллас предложила расширить санкции против России

По её мнению, следует ограничить экспорт технологий в РФ, а также ввести более высокие импортные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

«Мы должны продолжить расширение санкций... ограничить экспорт технологий... ввести более высокие импортные пошлины», - сказала она.

Ранее Каллас заявила, что властям страны необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

