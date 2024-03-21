Премьер Эстонии Каллас предложила расширить санкции против России
Санкции против России необходимо расширять. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По её мнению, следует ограничить экспорт технологий в РФ, а также ввести более высокие импортные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.
«Мы должны продолжить расширение санкций... ограничить экспорт технологий... ввести более высокие импортные пошлины», - сказала она.
Ранее Каллас заявила, что властям страны необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бесконечную историю» переснимут
- СМИ: В Москве задержали одного из участников налета на инкассаторов
- СМИ: Летевший в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в Ташкенте
- Нидерланды отказались от выпуска облигаций для расходов на оборону Евросоюза
- Премьер Эстонии Каллас предложила расширить санкции против России
- Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда
- Макрон предсказал быстрое поражение Украины
- СМИ: Хуситы пообещали не нападать на суда России и Китая в Красном море
- Адвокат Кологривого назвал «компромиссным вариантом» арест на семь суток
- Актер Милош Бикович первым ударит по мячу перед началом мачта «Россия-Сербия»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru