В ЕС заявили о подготовке к прекращению транзита российского газа через Украину
Евросоюз готовится к прекращению транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщило РИА новости со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
По ее словам, действие соответствующего соглашения о транзите завершится в конце текущего года, дефицита газа в Евросоюзе не ожидается.
Симсон подчеркнула, что запасы газа в ЕС достигают 95%. Это, по ее мнению, говорит не только об отсутствии дефицита топлива, но и о том, что цены на него останутся стабильными.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать договор с Москвой о транзите российского газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru