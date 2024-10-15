В ЕС заявили о подготовке к прекращению транзита российского газа через Украину

Евросоюз готовится к прекращению транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщило РИА новости со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

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По ее словам, действие соответствующего соглашения о транзите завершится в конце текущего года, дефицита газа в Евросоюзе не ожидается.

Симсон подчеркнула, что запасы газа в ЕС достигают 95%. Это, по ее мнению, говорит не только об отсутствии дефицита топлива, но и о том, что цены на него останутся стабильными.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать договор с Москвой о транзите российского газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаРоссияСоглашениеТранзит Газа

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