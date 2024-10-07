Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа
Украина не намерена продлевать договор с Россией о транзите российского газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отмечается, что об отказе Киева продлевать договор с Москвой Шмыгаль объявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия», - говорится в сообщении.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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