Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа

Отмечается, что об отказе Киева продлевать договор с Москвой Шмыгаль объявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия», - говорится в сообщении.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».