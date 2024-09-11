Еврокомиссия призвала ввести санкции против российского газа

По её словам, европейские компании в настоящее время имеют законное право продолжать газ из России, но лишь до тех пор, «пока санкции это не запретят».

«Импорт газа в РФ снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, однако он всё ещё впечатляющий», - заключила она.

Ранее Симсон заявила, что Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

