Еврокомиссия призвала ввести санкции против российского газа
11 сентября 202416:01
Евросоюз должен ввести санкции против российского природного газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
По её словам, европейские компании в настоящее время имеют законное право продолжать газ из России, но лишь до тех пор, «пока санкции это не запретят».
«Импорт газа в РФ снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, однако он всё ещё впечатляющий», - заключила она.
Ранее Симсон заявила, что Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru