Еврокомиссия призвала ввести санкции против российского газа

Евросоюз должен ввести санкции против российского природного газа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России

По её словам, европейские компании в настоящее время имеют законное право продолжать газ из России, но лишь до тех пор, «пока санкции это не запретят».

«Импорт газа в РФ снизился с 45% в 2021 году до 15% в 2023 году, однако он всё ещё впечатляющий», - заключила она.

Ранее Симсон заявила, что Евросоюз готов обойтись без ввозимого через Украину российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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