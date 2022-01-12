В ЕС считают вредной для иммунитета слишком частую ревакцинацию

Короткие периоды в четыре месяца между введением доз вакцин от COVID-19 могут отрицательно сказаться на иммунной системе человека, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление руководителя отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.

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По его словам, сегодня медики не располагают данными о четвертой дозе, из-за чего не могут подготовить соответствующие рекомендации.

«Введение бустерных доз в пределах каждых четырех месяцев может привести к проблемам с иммунным ответом. И он может быть не таким хорошим, как мы ожидаем», — отметил эксперт.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта». Гебрейесус, в частности, указал на рост числа госпитализаций и напомнил о высокой заразности «омикрона».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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