В ЕС считают вредной для иммунитета слишком частую ревакцинацию

По его словам, сегодня медики не располагают данными о четвертой дозе, из-за чего не могут подготовить соответствующие рекомендации.

«Введение бустерных доз в пределах каждых четырех месяцев может привести к проблемам с иммунным ответом. И он может быть не таким хорошим, как мы ожидаем», — отметил эксперт.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта». Гебрейесус, в частности, указал на рост числа госпитализаций и напомнил о высокой заразности «омикрона».

