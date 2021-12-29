Глава ВОЗ предупредил о риске «цунами» коронавируса

Гебрейесус, в частности, указал на рост числа госпитализаций и напомнил о высокой заразности «омикрона». По мнению главы ВОЗ, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения в разных странах мира.

В целях победы над пандемией Гебрейесус призвал к устранению неравенств в доступе к вацинам и приостановке ревакцинации в развитых странах.

