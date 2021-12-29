Глава ВОЗ предупредил о риске «цунами» коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом сообщает РИА Новости.

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Гебрейесус, в частности, указал на рост числа госпитализаций и напомнил о высокой заразности «омикрона». По мнению главы ВОЗ, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения в разных странах мира.

В целях победы над пандемией Гебрейесус призвал к устранению неравенств в доступе к вацинам и приостановке ревакцинации в развитых странах.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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