Глава ВОЗ предупредил о риске «цунами» коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адам Гебрейесус заявил о риске «цунами» заражений из-за штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом сообщает РИА Новости.
Гебрейесус, в частности, указал на рост числа госпитализаций и напомнил о высокой заразности «омикрона». По мнению главы ВОЗ, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения в разных странах мира.
В целях победы над пандемией Гебрейесус призвал к устранению неравенств в доступе к вацинам и приостановке ревакцинации в развитых странах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru