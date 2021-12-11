В центре Гамалеи предупредили о риске ранней ревакцинации мРНК-вакцинами
Ревакцинация от коронавируса препаратами на базе мРНК с промежутком в три месяца мало изучена и может иметь непредвиденные последствия. К такому выводу пришли специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Ранее гендиректор и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин допустил, что на фоне распространения штамма «омикрон» бустерная прививка против COVID-19 может потребоваться уже через три месяца после прохождения полной вакцинации. Также о возможности введения бустера спустя три месяца заявляли в Eвропейском агентстве лекарственных средств.
Как сообщается в Twitter российской вакцины «Спутник V», во время пандемий еще никогда не проводилась ревакцинация через три месяца.
«Поспешная, не исследованная достаточное время практика введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после вакцинации по всему миру может иметь непредвиденные последствия для безопасности их использования и подчеркивает непродолжительность действия таких вакцин», — отмечают специалисты.
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