В центре Гамалеи предупредили о риске ранней ревакцинации мРНК-вакцинами

Ранее гендиректор и соучредитель компании BioNTech Угур Шахин допустил, что на фоне распространения штамма «омикрон» бустерная прививка против COVID-19 может потребоваться уже через три месяца после прохождения полной вакцинации. Также о возможности введения бустера спустя три месяца заявляли в Eвропейском агентстве лекарственных средств.

Как сообщается в Twitter российской вакцины «Спутник V», во время пандемий еще никогда не проводилась ревакцинация через три месяца.

«Поспешная, не исследованная достаточное время практика введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после вакцинации по всему миру может иметь непредвиденные последствия для безопасности их использования и подчеркивает непродолжительность действия таких вакцин», — отмечают специалисты.

