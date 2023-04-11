В ЕС предположили, что небо над Россией будет закрыто до 2029 года
Воздушное пространство России и Украины будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года. Об этом сообщила Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
«Мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)», — указано в докладе организации.
Также в Евроконтроле отметили, что авиаперелеты пришлось перенаправлять через Юго-Восточные страны, и число перелетов со стороны Азии через Северную Европу снизилось.
Ранее СМИ сообщили, что американские авиакомпании, которые не могут осуществлять полеты над Россией, призвали власти США запретить зарубежным конкурентам летать через воздушное пространство РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru