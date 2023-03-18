СМИ: Авиакомпании из США потребовали запретить конкурентам полеты над Россией
Авиакомпании из США, которые лишились возможности летать над Россией, призвали американские власти запретить зарубежным конкурентам полеты через воздушное пространство РФ. Об этом пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что перевозчики потеряли полярные маршруты, которые экономили время полета и расход топлива. Из-за этого компании изменили планы рейсов через Тихий океан, сократили количество пассажиров и грузов и отложили запуск нескольких уже запланированных маршрутов. Отмечается, что при этом иностранным конкурентам, которым разрешено летать через Россию, удается совершать более быстрые и дешевые авиаперевозки. В итоге американские компании терпят убытки.
Представители отрасли и их лоббисты в США считают, что у имеющих возможность летать через РФ Air India, Emirates и China Eastern Airlines есть «несправедливое преимущество». В связи с этим американские перевозчики требуют, чтобы конгресс и Белый дом применили к зарубежным конкурентам аналогичные ограничения, вынудив их летать по маршрутам, используемым компаниями из США.
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