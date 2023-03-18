СМИ: Авиакомпании из США потребовали запретить конкурентам полеты над Россией

Издание отмечает, что перевозчики потеряли полярные маршруты, которые экономили время полета и расход топлива. Из-за этого компании изменили планы рейсов через Тихий океан, сократили количество пассажиров и грузов и отложили запуск нескольких уже запланированных маршрутов. Отмечается, что при этом иностранным конкурентам, которым разрешено летать через Россию, удается совершать более быстрые и дешевые авиаперевозки. В итоге американские компании терпят убытки.

Представители отрасли и их лоббисты в США считают, что у имеющих возможность летать через РФ Air India, Emirates и China Eastern Airlines есть «несправедливое преимущество». В связи с этим американские перевозчики требуют, чтобы конгресс и Белый дом применили к зарубежным конкурентам аналогичные ограничения, вынудив их летать по маршрутам, используемым компаниями из США.

