«Аэрофлот» заявил о риске для зарубежных рейсов из-за закона о личных данных

В компании «Аэрофлот» заявили о вероятности приостановки некоторых зарубежных рейсов из-за новой версии закона о персональных данных, передает ТАСС.

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Поправки обязывают компании получать информацию о работе с личными данными от зарубежных партнеров. Это ставит перевозчиков в зависимость от «доброй воли» иностранной стороны, предупредил «Аэрофлот».

Авиакомпания заявила, что может вынужденно приостановить или прекратить международные перевозки по ряду направлений.

Россия не откажется от роялти за пролет иностранных самолетов при открытии воздушного пространства, рассказал «Радиоточке НСН» бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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