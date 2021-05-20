В ЕС планирует в июле ввести коронавирусный сертификат в действие

Власти ЕС планируют ввести в действие на территории союза цифровой коронавирусный сертификат с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по гражданским свободам Хуана Фернандо Лопез Агиляра.

Власти Греции отменили ограничения на въезд россиян

Согласно плану, соглашение по этому вопросу будет предано голосованию в комитете по гражданским свободам, также его должны утверждить на пленарной сессии Европарламента. Сессия депутатов ЕП назначена на 7-10 июня.

Накануне сообщалось, что государства – члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении на въезд на территорию ЕС туристов, которые прошли вакцинацию одобренными в Европейском Союзе вакцинами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры