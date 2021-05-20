В ЕС планирует в июле ввести коронавирусный сертификат в действие
Власти ЕС планируют ввести в действие на территории союза цифровой коронавирусный сертификат с 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по гражданским свободам Хуана Фернандо Лопез Агиляра.
Согласно плану, соглашение по этому вопросу будет предано голосованию в комитете по гражданским свободам, также его должны утверждить на пленарной сессии Европарламента. Сессия депутатов ЕП назначена на 7-10 июня.
Накануне сообщалось, что государства – члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении на въезд на территорию ЕС туристов, которые прошли вакцинацию одобренными в Европейском Союзе вакцинами.
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