В ЕС планирует в июле ввести коронавирусный сертификат в действие

Согласно плану, соглашение по этому вопросу будет предано голосованию в комитете по гражданским свободам, также его должны утверждить на пленарной сессии Европарламента. Сессия депутатов ЕП назначена на 7-10 июня.

Накануне сообщалось, что государства – члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении на въезд на территорию ЕС туристов, которые прошли вакцинацию одобренными в Европейском Союзе вакцинами.

