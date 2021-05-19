Страны ЕС разрешат въезд туристам с одобренными в союзе вакцинами

Государства – члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении на въезд на территорию ЕС туристов, которые прошли вакцинацию одобренными в Европейском Союзе вакцинами. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Уточняется, что речь идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средства (EMA).

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При этом экстренный саммит глав государств Евросоюза состоится 25 мая, тема открытия границ и сертификатов о вакцинации будет обсуждаться на встрече.

Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что COVID-сертификаты в Евросоюзе должны стать лишь временной мерой, так как могут препятствовать путешествиям.

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ФОТО: pxhere.com
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