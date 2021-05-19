Страны ЕС разрешат въезд туристам с одобренными в союзе вакцинами

При этом экстренный саммит глав государств Евросоюза состоится 25 мая, тема открытия границ и сертификатов о вакцинации будет обсуждаться на встрече.

Ранее глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс заявил, что COVID-сертификаты в Евросоюзе должны стать лишь временной мерой, так как могут препятствовать путешествиям.

