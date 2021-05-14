Власти Греции отменили ограничения на въезд россиян

Греция разрешила въезд неограниченному числу россиян при наличии у них свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о перенесенном заболевании и наличии антител. Кроме того, для путешественников из РФ отменили обязательный недельный карантин, соответствующее решение властей опубликовано в правительственном вестнике.

Египет и Греция в борьбе за российского туриста

Ранее в Греции действовала въездная квота в 4 тысячи россиян в неделю.

Кроме того, власти разрешили въезд в Грецию граждан стран-участниц Евросоюза и Шенгенского соглашения, их супругов и несовершеннолетних детей.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти намерены с 15 мая впускать на территорию страны вакцинированных «Спутником V» туристов, напоминает «Свободная пресса». Министр подчеркнул, что российская, а также китайская вакцина «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», сообщает Ura.ru.

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ТЕГИ:ТуризмГреция
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