Власти Греции отменили ограничения на въезд россиян

Ранее в Греции действовала въездная квота в 4 тысячи россиян в неделю.

Кроме того, власти разрешили въезд в Грецию граждан стран-участниц Евросоюза и Шенгенского соглашения, их супругов и несовершеннолетних детей.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти намерены с 15 мая впускать на территорию страны вакцинированных «Спутником V» туристов, напоминает «Свободная пресса». Министр подчеркнул, что российская, а также китайская вакцина «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки», сообщает Ura.ru.

