В ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник обсудят выделение нового транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я ожидаю, что мы достигнем политического консенсуса, сегодня не будет принято никакого формального решения», — цитирует дипломата ТАСС.

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По данным СМИ, объем транша может составить 500 млн евро.

Боррель указал, что среди европейских стран сохраняются разногласия по поставкам танков Киеву, главы МИД ЕС намерены обсудить в том числе этот вопрос.

Кроме того, глава евродипломатии напомнил, что 20 января на встрече на базе Рамштайн в Германии представители западных стран уже договорились о крупных поставках Украине вооружений, включая БМП, артиллерийские системы и средства ПВО, легкие танки и боеприпасы.

Ранее Боррель заявил, что Запад не принял решение о передаче украинским военным тяжелых танков из-за острожной позиции Берлина, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаЕвросоюз
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