В ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник обсудят выделение нового транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я ожидаю, что мы достигнем политического консенсуса, сегодня не будет принято никакого формального решения», — цитирует дипломата ТАСС.