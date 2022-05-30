Зеленский раскритиковал ЕС за то, что шестой пакет санкций против РФ еще не введен
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен. Об этом сообщает ТАСС.
Соответсвующее заявление украинский лидер сделал, выступая перед главами государств ЕС. Зеленский отметил, что с момента введения пятого пакета санкций прошло 52 дня.
Президент выразил уверенность, что санкции необходимы, чтобы Россия начала искать мира с Украиной.
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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