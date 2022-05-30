Зеленский раскритиковал ЕС за то, что шестой пакет санкций против РФ еще не введен

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен. Об этом сообщает ТАСС.

Соответсвующее заявление украинский лидер сделал, выступая перед главами государств ЕС. Зеленский отметил, что с момента введения пятого пакета санкций прошло 52 дня.

Президент выразил уверенность, что санкции необходимы, чтобы Россия начала искать мира с Украиной.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.





