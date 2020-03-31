В Египте заявили о 47 новых случаях заражения коронавирусом

Таким образом, общее число заболеваний в стране превысило 650 человек, из которых 41 случай заражения закончился летальным исходом, 150 пациентов выздоровели.

Отмечается, что среди новых инфицированных есть как вернувшиеся из-за рубежа граждане Египта, так и заразившиеся на территории страны.

Ранее стало известно, что число заразившихся в США превысило 150 тысяч человек.



