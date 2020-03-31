В Египте заявили о 47 новых случаях заражения коронавирусом
31 марта 202000:28
Минздрав Египта проинформировал о регистрации 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, общее число заболеваний в стране превысило 650 человек, из которых 41 случай заражения закончился летальным исходом, 150 пациентов выздоровели.
Отмечается, что среди новых инфицированных есть как вернувшиеся из-за рубежа граждане Египта, так и заразившиеся на территории страны.
Ранее стало известно, что число заразившихся в США превысило 150 тысяч человек.
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