В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в США превысило 150 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время вирус был обнаружен у 153 246 человек, из них более 2,8 тысяч летальных исходов, 5,5 тысяч выздоравлений.
На данный момент США находится на первом месте по количеству заражений коронавирусом. Накануне президент страны Дональд Трамп заявил, что пик смертей от последствий заражения ожидается через 2 недели.
Коронавирус впервые был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зафиксирован в более чем 160 странах, общее число случаев заболевания в мире превысило 700 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Четверо пациентов с коронавирусом скончались в Москве
- В Санкт-Петербурге введен режим полной изоляции
- Оперштаб Москвы опроверг продление режима самоизоляции до 14 апреля
- Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
- Вирусолог: Российская вакцина невыгодна западным компаниям из-за конкуренции