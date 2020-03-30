В США число заражений коронавирусом превысило 150 тысяч

В настоящее время вирус был обнаружен у 153 246 человек, из них более 2,8 тысяч летальных исходов, 5,5 тысяч выздоравлений.

На данный момент США находится на первом месте по количеству заражений коронавирусом. Накануне президент страны Дональд Трамп заявил, что пик смертей от последствий заражения ожидается через 2 недели.

Коронавирус впервые был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зафиксирован в более чем 160 странах, общее число случаев заболевания в мире превысило 700 тысяч.

