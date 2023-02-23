В эфире украинских телеканалов прозвучал гимн СССР

Гимн Советского союза прозвучал в эфире двух украинских телеканалов, сообщили местные СМИ.

Глава СНБО Украины назвал виновных в развале Советского Союза

На одном из каналов гимн звучал на фоне черного экрана. В другом эфире было изображение флага СССР, поздравление с 23 февраля и призыв к украинцам сдаваться.

В украинских СМИ произошедшее назвали российской хакерской атакой.

Госслужба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о кибератаках на ряд информационных ресурсов. В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Жители Крыма 23 февраля услышали в эфире некоторых радиостанций обращение от имени руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Также киберпреступники включили гимн Украины, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГимнСССРУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры