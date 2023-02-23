В эфире украинских телеканалов прозвучал гимн СССР
Гимн Советского союза прозвучал в эфире двух украинских телеканалов, сообщили местные СМИ.
На одном из каналов гимн звучал на фоне черного экрана. В другом эфире было изображение флага СССР, поздравление с 23 февраля и призыв к украинцам сдаваться.
В украинских СМИ произошедшее назвали российской хакерской атакой.
Госслужба специальной связи и защиты информации Украины сообщила о кибератаках на ряд информационных ресурсов. В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
Жители Крыма 23 февраля услышали в эфире некоторых радиостанций обращение от имени руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Также киберпреступники включили гимн Украины, пишет НСН.
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