Глава СНБО Украины назвал виновных в развале Советского Союза

В качестве аргумента Данилов привел аргумент, что более половины шахтеров, принявших участие в первой в СССР стачке, были украинцами. По его мнению, именно это событие стало отправной точкой распада Советского Союза.

Он также выразил уверенность, что Украина с таким же успехом развалит и Россию, как когда-то развалила Союз.

Ранее экс-народный депутат Советского Союза Виктор Алкснис заявил о невозможности воссоздать исчезнувшую страну.

