Глава СНБО Украины назвал виновных в развале Советского Союза
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов считает, что Советский Союз развалился из-за украинцев. Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.
В качестве аргумента Данилов привел аргумент, что более половины шахтеров, принявших участие в первой в СССР стачке, были украинцами. По его мнению, именно это событие стало отправной точкой распада Советского Союза.
Он также выразил уверенность, что Украина с таким же успехом развалит и Россию, как когда-то развалила Союз.
Ранее экс-народный депутат Советского Союза Виктор Алкснис заявил о невозможности воссоздать исчезнувшую страну.
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