На Кубани человек пострадал при падении обломков БПЛА
Один человек пострадал после падения обломков БПЛА в Северском районе Краснодарского края. Об этом заявили в оперативном штабе Кубани.
«Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - указали в ведомстве.
По данным оперштаба, обломки беспилотников рухнули по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской, хуторе Коваленко. На местах находятся оперативные и специальные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 14 июля над регионами России сбили 288 украинских беспилотников самолетного типа, пишет 360.ru.
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