На Кубани человек пострадал при падении обломков БПЛА

Один человек пострадал после падения обломков БПЛА в Северском районе Краснодарского края. Об этом заявили в оперативном штабе Кубани.

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«Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - указали в ведомстве.

По данным оперштаба, обломки беспилотников рухнули по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской, хуторе Коваленко. На местах находятся оперативные и специальные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 14 июля над регионами России сбили 288 украинских беспилотников самолетного типа, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеКраснодарский КрайБеспилотники

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