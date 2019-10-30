В ДНР сообщили о 16 обстрелах с украинской стороны за сутки

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что украинская сторона 16 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.



Отмечается, что стрельба украинскими военными велась из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что соблюдение режима тишины в течение семи дней является непременным условием к началу отвода украинских войск в Донбассе. С таким заявлением на пресс-конференции с президентом Латвии в Риге выступил президент Украины Владимир Зеленский. Осталось дождаться еще пять. Зафиксировать выполнение семи дней тишины должна ОБСЕ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал предположение, что украинский военачальник «выполняет чье-то задание» по подрыву планов президента Украины.

