В ДНР сообщили о 16 обстрелах с украинской стороны за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что украинская сторона 16 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что стрельба украинскими военными велась из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что соблюдение режима тишины в течение семи дней является непременным условием к началу отвода украинских войск в Донбассе. С таким заявлением на пресс-конференции с президентом Латвии в Риге выступил президент Украины Владимир Зеленский. Осталось дождаться еще пять. Зафиксировать выполнение семи дней тишины должна ОБСЕ.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал предположение, что украинский военачальник «выполняет чье-то задание» по подрыву планов президента Украины.
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