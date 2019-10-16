Президент Украины назвал условие разведения войск в Донбассе
Соблюдение режима тишины в течение семи дней является непременным условием к началу отвода украинских войск в Донбассе. С таким заявлением на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас в Донбассе уже на протяжении двух дней не нарушался бессрочный режим прекращения огня. Осталось дождаться еще пять. Зафиксировать выполнение семи дней тишины должна ОБСЕ.
Ранее такой срок озвучивал и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Но, как уточняют Дни.ру», в Москве заявили, что такое условие во время переговоров в трехсторонней контактной группы не ставилось.
Ранее стало известно, что Киев готов выполнять условия Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своем аккаунте в Facebook написала Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы. Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН назвал подобные заявления ответственных лиц нежеланием Киева выполнять Минские договоренности.
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