Президент Украины назвал условие разведения войск в Донбассе

Соблюдение режима тишины в течение семи дней является непременным условием к началу отвода украинских войск в Донбассе. С таким заявлением на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас в Донбассе уже на протяжении двух дней не нарушался бессрочный режим прекращения огня. Осталось дождаться еще пять. Зафиксировать выполнение семи дней тишины должна ОБСЕ.

Ранее такой срок озвучивал и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Но, как уточняют Дни.ру», в Москве заявили, что такое условие во время переговоров в трехсторонней контактной группы не ставилось.